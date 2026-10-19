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Три скандала и едно име: Какво е общото между делото „Негрейра“, скандалът със Сити и фалитът на авиокомпания

Три скандала и едно име: Какво е общото между делото „Негрейра“, скандалът със Сити и фалитът на авиокомпания
АП/БТА

Изпълнителният директор на Манчестър Сити Феран Сориано се оказа в центъра на вниманието след решението по финансовото дело срещу английския шампион.

Испанецът е вицепрезидент на Барселона между 2003 и 2008 година - период, който частично попада в обхвата на разследването за плащанията към бившия заместник-председател на испанската съдийска комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра. Впоследствие Сориано оглавява авиокомпанията Spanair, прекратила дейността си през 2012 година, а няколко месеца по-късно поема поста на изпълнителен директор в Манчестър Сити.

Името му отново попадна под прожекторите, след като независима комисия призна английския клуб за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила. Манчестър Сити отрича да е извършил нередности и обжалва решението, поради което казусът все още не е приключил окончателно.

Според AS клубът е бил информиран за констатациите още през юни или юли. Изданието твърди също, че Сити е предложил случаят да приключи с финансова санкция, но Висшата лига е настояла да има и спортно наказание. Тези подробности не са потвърдени официално от страните по производството.

Испанската медия обръща внимание и на похарчените от клуба 526 милиона за трансфери в периода преди публичното оповестяване на решението. Според публикацията не е изключено окончателната санкция да засегне лично Сориано, включително чрез забрана да работи в английския футбол. На този етап обаче подобно наказание остава само възможност, а не взето решение.

Напрежението около Манчестър Сити може да доведе и до нови правни битки. Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Арсенал и Тотнъм още през 2024 година са запазили правото си да претендират за обезщетения при доказване на нарушенията. Според последните информации четирите клуба могат да потърсят компенсации за пропуснати титли, участия в Шампионската лига и съответните финансови приходи, но конкретни искове все още не са обявени публично.

Така Сориано се оказва под все по-силен натиск, но връзката, направена от AS между трите големи случая, засега е преди всичко биографична. Дали ръководителят на Манчестър Сити ще понесе персонална отговорност, ще стане ясно едва след приключването на обжалването и определянето на окончателните санкции.

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