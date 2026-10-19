Тиери Анри ще води юбилейната церемония за „Златната топка“

Компания на Анри ще прави опитната спортна журналистка Кейт Скот, която вече три пъти е била водеща на церемонията - през 2014, 2015 и 2025 година.

Бившият френски национал ще наследи в тази роля носителя на „Златната топка“ за 1987 година Рууд Гулит.

Изборът на Анри и Скот не е случаен, тъй като церемонията за първи път ще се състои в „Лондон Паладиум“. Двамата се познават отлично от предаването Golazo на CBS Sports, посветено на Шампионската лига, в което участват още Джейми Карагър и Майка Ричардс.

„Лондон е моят дом. Имам дълбока връзка с този град, с неговата футболна култура и със страстните му привърженици. Очертава се изключителна вечер, която ще събере най-големите таланти във футбола“, заяви Анри.

За легендарния нападател домакинството на юбилейната церемония ще има специално значение. Именно в Лондон той изживя най-славния период от клубната си кариера, превръщайки се в един от най-големите футболисти в историята на Арсенал.