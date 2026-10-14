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Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал
Facebook/Galatasaray

Крилото на Галатасарай похвали звездата на Барселона

Рафаел Леао изрази надежда, че Ламин Ямал ще спечели „Златната топка“ и ще постигне големи успехи с екипа на Барселона.

Младият испански национал отново показа класата си при победата на каталунците с 4:1 като гост на Галатасарай в Шампионската лига. Ямал направи две асистенции и имаше важна роля за обрата в Истанбул.

„Надявам се Ламин Ямал да спечели „Златната топка“ и големи трофеи с Барселона. Той е един от най-добрите футболисти в света“, заяви Леао пред TNT Sports Brasil.

Португалецът подчерта, че оценява високо не само футболните качества на Ямал, но и неговото поведение извън терена.

„Наистина го ценя както като футболист, така и като човек. Той е много скромен“, добави крилото на Галатасарай.

Леао засвидетелства уважение и към Барселона, където младият нападател е заобиколен от редица класни съотборници.

„Той е заобиколен от силни играчи в един изключителен клуб, към който аз също изпитвам голямо уважение“, завърши португалецът.

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