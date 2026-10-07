Ламин Ямал печели „Златната топка“ според мистериозна класация във Франция

Дебатът около „Златната топка“ става все по-горещ с наближаването на церемонията на 26 октомври. Във Франция темата попадна и в развлекателните предавания, след като популярният телевизионен водещ Сирил Хануна представи свое класиране на претендентите за наградата.

Според показаното от Хануна подреждане Ламин Ямал ще спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола. На второто място е поставен нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн, а трети е Родри.

Четвъртата позиция е за Хвича Кварацхелия, докато звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе остава едва пети. След него се нарежда Усман Дембеле, а Майкъл Олисе заема деветото място.

Начинът, по който Хануна представи класацията, предизвика множество въпроси. Водещият подчерта, че това е неговото лично подреждане, но на няколко пъти намекна, че то може да бъде близко до официалните резултати.

Към момента няма доказателства или официално потвърждение, че става дума за реално изтичане на крайното класиране. Победителят ще бъде обявен на церемонията за „Златната топка“ на 26 октомври.