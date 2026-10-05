Томас Мюлер изненада с фаворитите си за „Златната топка“ - сред тях не е Хари Кейн

Томас Мюлер изненада с избора си за фаворити за тазгодишната „Златна топка“. Германецът не постави сред водещите имена бившия си съотборник Хари Кейн, а отличи Майкъл Олисе и Килиан Мбапе.

Мюлер, който в момента играе за Ванкувър Уайткапс, коментира темата в своя личен бюлетин. Той призна, че е останал впечатлен от поредното силно представяне на Олисе с екипа на Байерн.

„Гледах части от последния мач и най-вече шоуто на Олисе. Ударите му извън наказателното поле вече не са нещо ново, но всеки път изглеждат впечатляващо“, написа германецът.

Според Мюлер именно Олисе и Мбапе са двамата футболисти, които най-успешно съчетават зрелищна игра с постоянна ефективност пред вратата.

„Те играят атрактивно и същевременно непрекъснато създават опасност. Ефективни са благодарение на техниката и мощта си, а всичко изглежда изключително лесно. За мен истинският Играч на годината трябва да притежава и малко магия“, добави той.

Олисе записа 22 гола и 31 асистенции в 51 мача за Байерн през изминалия сезон. Французинът блесна и на Световното първенство през 2026 година, където завърши като най-добър асистент със седем голови подавания.

Мбапе реализира 42 попадения и добави седем асистенции в 44 срещи за Реал Мадрид. Нападателят стана голмайстор на Мондиал 2026 с 10 гола, към които прибави и четири асистенции.