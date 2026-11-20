Формула 1 ще направи сериозна промяна в начина, по който се отсъждат спорните ситуации по време на състезанията. Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че от сезон 2027 ще започне постепенното въвеждане на щатни стюарди в шампионата. Основната цел е да се постигне по-голяма последователност при вземането на решения и налагането на наказания.

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В момента стюардите във Формула 1 работят на ротационен принцип, като за всеки състезателен уикенд се избират четирима представители от по-широк състав на федерацията. Един от тях традиционно е бивш автомобилен състезател, който допринася с опита си от пилотската кабина при разглеждането на инцидентите.

Новата система ще започне да функционира още през 2027 година, когато ФИА ще назначи първите щатни служители. Планът на федерацията е в следващите години да изгради постоянен състав от между 12 и 15 професионални стюарди. Те ще работят заедно с досегашните представители на федерацията, като участието на бивши пилоти в съдийските комисии също ще бъде запазено. Промяната няма да означава, че всички решения ще се вземат от един и същ състав на всеки старт.

Освен по време на състезателните уикенди, щатните стюарди ще имат ангажименти и извън пистата. Те ще участват в анализирането на спорни ситуации, ще помагат за изясняването на неясноти в спортния правилник и ще се включват в обучението на бъдещи автомобилни съдии.

Инициативата идва след години на критики към непоследователността при наказанията във Формула 1. Един от най-обсъжданите примери беше битката за световната титла през 2024 година между Макс Верстапен и Ландо Норис, когато решенията на стюардите предизвикаха сериозни дискусии.

Особено голямо внимание привлече Гран При на Мексико, където Верстапен получи две наказания от по 10 секунди за отделни инциденти с Норис. Случаят отново постави въпроса дали различните състави на стюардите прилагат еднакви критерии при сходни ситуации. Промяната е в съответствие и с позицията на пилотите, които отдавна настояват за по-професионална и последователна система. Сред поддръжниците на идеята са Карлос Сайнц и други представители на Асоциацията на пилотите във Формула 1 (GPDA).