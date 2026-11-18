Българският пилот Никола Цолов разкри кой е големият му пример в съвременната Формула 1. В интервю за нидерландското специализирано издание Formule1.nl. 19-годишният талант посочи четирикратния световен шампион Макс Верстапен като пилота, от когото черпи най-много вдъхновение и знания.

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Българския лъв признава, че в началото на кариерата си е гледал с възхищение към легендата Аертон Сена, а по-късно Фернандо Алонсо също се е превърнал в негов пример. След като започва да се състезава с едноместни болиди обаче, Верстапен заема специално място сред неговите идоли.

„За мен той е перфектният пример за това какъв трябва да бъде завършеният автомобилен пилот. Той прави всичко според възможностите си, за да печели, а аз винаги съм харесвал подобно отношение към нещата“, споделя Цолов.

Българинът разкрива, че следи внимателно състезанията на нидерландеца както във Формула 1, така и в предишните категории, за да разбере какво го прави по-добър от останалите.

„Гледам състезанията му, за да се уча от тях, да открия какво той прави по-добре от другите и да опитвам да правя същото, но по мой собствен начин“, обяснява пилотът. Цолов разкрива, че се познават и се поздравяват при срещите си, но досега не са имали възможност за по-сериозен разговор.