Европейската комисия предлага нова общоевропейска рамка за развитие на съвременните материали, с която иска да превърне научните постижения на ЕС в конкурентно индустриално производство. Инициативата „Съвременни материали за Европа“ (Advanced Materials for Europe) поставя конкретни цели до 2035 г. и предвижда по-тясно сътрудничество между държавите членки, за да ускори разработването, изпитването и внедряването на нови технологии.

Амбицията на Брюксел е Европа да се превърне в световен лидер в проектирането, производството и използването на по-безопасни и устойчиви съвременни материали. Основният проблем, който инициативата се стреми да реши, е разстоянието между европейските научни разработки и тяхното реално промишлено приложение. Комисията иска новите материали да достигат по-бързо до пазара и да намират приложение в стратегически отрасли като енергетиката, транспорта, електрониката, строителството, здравеопазването, авиацията и отбраната.

Материалите на бъдещето – от вятърните турбини до медицинските импланти

Съвременните материали се разработват и модифицират на атомно ниво, което им позволява да бъдат по-леки, по-здрави, по-интелигентни и по-ефективни. Те вече намират приложение в технологии, които постепенно променят ежедневието и индустрията.

В енергетиката нови магнитни материали могат да подобрят работата на вятърните турбини. В автомобилния сектор те дават възможност за заместване на критични суровини, използвани в батериите на електрическите автомобили. В строителството интелигентното стъкло може да повиши енергийната ефективност на сградите, а в медицината 3D принтираните импланти предлагат нови възможности за лечение.

Разработките имат значение и за електрониката, където се търсят по-енергийно ефективни и издръжливи компоненти, както и за авиацията и отбраната, които се нуждаят от по-леки и високоякостни конструкции. Съвременните материали са важни и за следващото поколение чипове, използвани в квантовите изчисления и изкуствения интелект

Защо е необходим Законът за напредналите материали?

Напредналите материали са от съществено значение за прехода на Европа към устойчива и конкурентоспособна икономика. Предвид настоящия геополитически пейзаж, Европа трябва да укрепи своите изследователски, иновационни и производствени капацитети и да ускори тяхното разпространение в Европа. Законът за напредналите материали ще предложи мерки за постигане на открита стратегическа автономия върху напредналите материали, допринасяйки за намаляване на зависимостта от критични ресурси и за повишаване на европейската конкурентоспособност.

Три цели с хоризонт до 2035 г.

Европейската комисия предлага три измерими цели, които трябва да бъдат постигнати до 2035 г.:

Увеличаване с 20% на инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на съвременните материали.

Увеличаване с 20% на броя на базираните в ЕС стартъпи и бързоразвиващи се компании в сектора.

Увеличаване с 20% на проектите за по-безопасни и устойчиви съвременни материали, достигащи по-високи етапи на внедряване.

Базовата година за измерване на напредъка по тези показатели е 2023 г. Европа вече разполага със значителна икономическа и научна основа в тази област. Над 15 000 компании работят в сектора, който осигурява заетост на приблизително 1,5 милиона души. Годишният оборот надхвърля 750 млрд. евро, а в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2021–2027 г. са предвидени 2,3 млрд. евро за инвестиции в съвременни материали.Европейската научно-технологична инфраструктура включва около 3000 съоръжения за научни изследвания и технологично развитие в тази област.

Пет приоритета за преодоляване на индустриалното изоставане

За да превърне тези ресурси в конкурентно предимство, Комисията предлага сътрудничество между държавите членки, организирано около пет основни направления с хоризонт до 2030 г.

Първото е насочване на инвестициите в научни изследвания и иновации към стратегически сектори. Второто предвижда по-широко използване на цифровите технологии и изкуствения интелект за ускоряване на откриването, проектирането, разработването и изпитването на нови материали. Третият приоритет е съкращаване на времето от научната разработка до пазарната реализация чрез по-добри процедури за изпитване и сертифициране, както и по-лесен достъп до научноизследователска и технологична инфраструктура. Четвъртото направление е подкрепа за разширяване на производството и внедряването на иновациите чрез стимулиране на търсенето, стратегически проекти и обществени поръчки. Петият приоритет е преодоляване на недостига на квалифицирани кадри чрез обучение, преквалификация и повишаване на професионалните умения.

Според Комисията развитието на сектора изисква не само повече инвестиции, но и по-добра координация между научните институции, бизнеса и държавите членки. Сред установените предизвикателства са ограниченият достъп до изпитателни и пилотни съоръжения, недостигът на специалисти, уязвимостта на веригите за доставки, неясните регулаторни процедури и недостатъчната съвместимост на данните.

По-тясното сътрудничество трябва да позволи по-добро съгласуване на инвестициите, по-бърза комерсиализация на научните разработки и укрепване на стратегическата автономност на ЕС. Инициативата е свързана и с европейската политика за привличане на талантливи учени, изследователи и висококвалифицирани специалисти.

Европа иска да задържи производството на материалите на бъдещето

За председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен съвременните материали ще бъдат в основата на следващата индустриална епоха на Европа. Те са ключови за чистия преход, икономическата ни сигурност и глобалната конкурентоспособност. Инициативата трябва да помогне на Европа не само да създава иновативни материали, но и да гарантира, че те ще бъдат произвеждани, разработвани в индустриален мащаб и използвани на европейския пазар.

Нашият еврокомисар Екатерина Захариева по време на свои изявления по темата вече е коментирала, че съвременните материали ще дават все по-ясна представа кои икономики ще имат водеща позиция в чистите технологии, индустриалната мощ и стратегическата сигурност.

Предложението на Комисията предстои да бъде прието от Съвета на ЕС. Напредъкът ще се проследява чрез ключови показатели за изпълнение под надзора на Съвета по технологиите за съвременни материали. Първата оценка е планирана до края на 2028 г., а пълен доклад за изпълнението – до края на 2030 г.

Текст: Апостол Апостолов