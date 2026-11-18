Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва да бъдат ограничени неналежащите пътувания в западните щати на САЩ заради силни валежи, снеговалежи и опасни метеорологични условия.

По данни на Националната метеорологична служба на САЩ и публикувани метеорологични прогнози в периода до 21 ноември се очаква преминаването на две последователни атмосферни системи през западните части на САЩ, които ще засегнат Калифорния, Невада, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Монтана и Юта.

Очакват се интензивни валежи, силни ветрове, опасно морско вълнение по тихоокеанското крайбрежие и значителни снеговалежи в планинските райони.

Съществува повишен риск от локални наводнения, свлачища и кални потоци, затруднения в транспорта и временно затваряне на пътища, посочват от МВнР.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или пътуващи в засегнатите райони, да следят редовно съобщенията и предупрежденията на местните власти и Националната метеорологична служба на САЩ.

Препоръчително е да се ограничат неналежащите пътувания в периодите на интензивни валежи и снеговалежи, да се избягва преминаването пеша или с автомобил през наводнени пътни участъци, подлези и други ниско разположени места, както и планинските райони, речни корита и места с опасност от свлачища и кални потоци.

При пътувания през планински райони е необходимо гражданите предварително да се информират за състоянието на пътищата, ограниченията за движение и необходимостта от използване на вериги за сняг.

Препоръчва се да се избягват крайбрежни участъци, вълноломи и скалисти брегове при предупреждения за опасно морско вълнение. Възможни са прекъсвания на електрозахранването и промени в статуса на планираните полети.

Необходимо е да спазват стриктно указанията на местните власти, включително при евентуални заповеди за евакуация, информират от МВнР.

При непосредствена опасност гражданите следва да се обадят на 911, а при необходимост от консулско съдействие – да се свържат с Генералното консулство на България в Лос Анджелис.