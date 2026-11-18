Израелската разузнавателна служба Мосад е предала на Гърция и Северна Македония данни за предполагаема мрежа, свързана с Иран, която според информацията е подготвяла покушение на гръцка територия. Това съобщава израелският портал Ynet, позовавайки се на свои източници, а информацията е цитирана от гръцката телевизия Скай.

При проведената операция в Скопие и Куманово бяха арестувани петима граждани на Северна Македония. Според публикации в гръцките медии те са заподозрени в подготовка на нападение срещу израелски гражданин, живеещ в Гърция, или срещу гръцки гражданин с еврейски произход.

Ynet отбелязва, че предоставената от Мосад информация идва на фона на предупреждения от израелските служби за сигурност за засилени опити на Иран да организира нападения срещу израелски обекти и граждани в различни части на света.

Според публикация на гръцкия вестник „Катимерини“ предполагаемата мишена е бил гръцки бизнесмен с еврейски произход, заемащ позиция в голяма компания със седалище в Гърция. Дружеството има дългогодишно присъствие в технологичния сектор, а през последните години е разширило дейността си и към производството на военно оборудване. Това става в сътрудничество с израелската държавна отбранителна индустрия.

Според информация от официални и неофициални източници предполагаемата организация на покушението е включвала посредници, свързани с иранските разузнавателни структури. Твърди се, че иранецът Едрис Джахангири Маванех е осъществил контакт с Наджи Шарифи Зиндащи, сочен за предполагаем ирански наркобарон. Чрез него, според публикациите, са били привлечени петимата задържани граждани на Северна Македония за изпълнението на планираното нападение в Гърция.