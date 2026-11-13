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Шефът на Мосад на ключова визита в САЩ: Иран е във фокуса на разговорите

Шефът на Мосад на ключова визита в САЩ: Иран е във фокуса на разговорите
АР/БТА

В рамките на посещението си Гофман ще разговаря с директора на ЦРУ Джон Ратклиф

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Роман Гофман пристигна във Вашингтон, където ще проведе срещи с високопоставени представители на американската администрация за обсъждане на ситуацията около Иран. Това съобщава The Jerusalem Post, позовавайки се на свои източници.

В рамките на посещението си Гофман ще разговаря с директора на ЦРУ Джон Ратклиф. След това той ще отпътува за Маями, където е планирана среща със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф.

Разговорите се провеждат на фона на продължаващото напрежение между Израел, САЩ и Иран.

Кой е Роман Гофман?

Роман Гофман е израелски генерал и ръководител на външното разузнаване на Израел Мосад. Той е роден през 1976 г. в Беларус. През 1990 г., когато е на 14 години, се премества със семейството си в Израел и се установява в град Ашдод.

Гофман има дългогодишна военна кариера. През 1995 г. постъпва в Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), където започва службата си в бронетанковите войски. През следващите години заема редица командни длъжности, включително командир на батальон, бригада и регионална дивизия. Служил е в Южeн Ливан, Ивицата Газа и на Западния бряг.

Между 2020 и 2022 г. ръководи дивизия „Башан“, отговаряща за отбраната на района на Голанските възвишения. Впоследствие оглавява Националния център за подготовка на сухопътните войски.

През май 2024 г. е назначен за военен секретар на премиера Бенямин Нетаняху позиция, която му осигурява непосредствен достъп до правителствените решения в областта на отбраната и националната сигурност.

През декември 2025 г. Нетаняху го номинира за ръководител на Мосад. Назначението му е одобрено през април 2026 г., а на 2 юни той поема петгодишния мандат начело на службата, наследявайки Давид Барнеа.

Назначаването му предизвиква и критики в Израел, тъй като Гофман няма традиционния професионален опит в разузнавателните структури, характерен за предишни ръководители на Мосад. Въпреки това той е сред доверените военни сътрудници на Нетаняху.

 
 
 

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