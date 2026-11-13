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„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ
БТА

Спешната кадрова рокада е провокирана от острия обществен и институционален скандал, който се разрази през последните дни около производството на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу веригата

Търговската верига „Кауфланд България“ (Kaufland) смени с незабавен ефект председателя на Управителния си съвет Михаил Петров. Начело на компанията застава досегашният член на Управителния съвет и директор на дирекция „Централни отдели“ Петя Владимирова, съобщиха от дружеството в официално писмо до медиите.

Спешната кадрова рокада е провокирана от острия обществен и институционален скандал, който се разрази през последните дни около производството на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу веригата.

В началото на седмицата антимонополният регулатор наложи на компанията рекордна глоба от близо 76 милиона евро (над 75 млн. евро) за нелоялни търговски практики спрямо доставчици. В отговор Михаил Петров атакува остро регулатора и отправи предупреждение към държавата с думите: „Спрете да се упражнявате върху „Кауфланд“, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз“.

Изказването му предизвика вълна от недоволство и остри реакции както от страна на КЗК, така и от политически сили и потребители в социалните мрежи.

От „Кауфланд“ и компанията майка „Шварц Груп“ (Schwarz Group) се разграничиха от думите на досегашния ръководител и от направените от него сравнения, като подчертаха, че те противоречат на корпоративните ценности, култура и принципи на групата.

В специално изявление председателят на управителния съвет на „Кауфланд“ поднесе официални извинения на клиентите, българското общество и държавните институции за създаденото впечатление и неуместните реплики.

Новият ръководител на българското дружество Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. и през годините е заемала редица управленски позиции в отделите „Продажби“ и „Експанзия“. От компанията я представят като опитен мениджър с фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността в работата на веригата.

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