Яне Янев: Големите търговски вериги от години възприемат България като село без кучета

"Големите търговски вериги от години възприемат България като село без кучета." Това заяви бившият депутат и лидер на "Ред, законност и справедливост" Яне Янев, който днес се занимава с животновъдство, пред БНР.

Изказването му идва на фона на обществения спор около санкцията от близо 76 млн. евро, наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на "Кауфланд".

"А когато някое куче се осмели, дори не в ефир, а при преговори, които не са ясни за обществото, да излае, веднага го привикват в Брюксел и то бързо започва да върти опашката, когато се върне обратно тук", коментира Янев.

Според него големите търговски вериги са изградили позициите си на българския пазар с помощта на лобистко влияние, а проблемите във взаимоотношенията им с местните производители се трупат от години.

"Положението е толкова сбъркано, толкова е далече истината от това, което се вижда долу – на терен, че живеем в два паралелни свята", заяви бившият депутат.

Янев настоя за задълбочен анализ на отношенията между държавата, търговските вериги и българските производители, вместо дебатът да се ограничава единствено до наложените санкции.

"Всяко правителство трябва да започне от производството, а не от кошницата, защото стоките не се раждат на рафтовете в магазините", подчерта той.

По думите му малките и средните производители са поставени в зависимост от големите търговски вериги, които определят условията за достъп до пазара.

"Когато един търговец държи критично голям дял от пазара, достъпът на нас, малките и средни производители, до рафтовете му се превръща в условие за оцеляването ни", обясни Янев.

Той твърди, че натискът за по-ниски доставни цени, допълнителните такси и едностранните условия принуждават част от българските производители да работят на загуба.

Янев изрази и мнение, че стандартите на търговските вериги в България се различават от тези в държавите, от които произхождат компаниите.

Според него държавата трябва да насочи усилията си към защита и развитие на българското производство, защото без устойчиви местни производители не може да има и стабилен пазар.