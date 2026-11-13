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Принц Уилям се забърка в скандал заради мач от Шампионската лига

Принц Уилям се забърка в скандал заради мач от Шампионската лига
АП/БТА

Престолонаследникът на британската корона наруши стар кралски протокол

Принц Уилям се забърка в скандал заради пътуване със своя най-голям син Джордж до Барселона с редовен полет на British Airways. Двамата пристигнаха в Испания на 3 ноември, за да наблюдават двубоя между любимия отбор на принца на Уелс - Астън Вила, и Барселона от Шампионската лига. Пътуването предизвика сериозно внимание във Великобритания заради един специфичен кралски протокол.

Астън Вила към принц Уилям: Вади кредитната карта и плащай

Причината е, че Уилям е първи в линията за наследяване на британския трон, докато Джордж заема второто място. Според дългогодишна кралска конвенция двамата не трябва да пътуват с един и същ самолет, след като наследникът достигне определена възраст.

Правило, създадено за защита на монархията

Традицията има съвсем конкретна цел, а именно да предотврати ситуация, при която евентуална самолетна катастрофа може да отнеме живота на няколко преки наследници на британската корона. Бившият кралски пилот Греъм Лори разкрива, че когато принц Уилям навършил 12 години през 1994 г., вече не му било позволено да пътува редовно със своя баща, тогавашния принц Чарлз.

Изключения са били възможни, но са изисквали писменото разрешение на кралица Елизабет II. Принц Джордж навърши 13 години през юли 2026 г., което означава, че вече е преминал възрастта, след която традиционно се прилага това ограничение.

Бъкингамският дворец е изправен пред неудобни въпроси

Пътуването на Уилям и Джордж предизвика дискусии дали принцът на Уелс съзнателно е пренебрегнал установената практика. Според публикации в британските медии решението е предизвикало безпокойство сред представители на кралското обкръжение.

Допълнително внимание привлече и фактът, че двамата са използвали редовен търговски полет, а не частен самолет. Няма обаче официално потвърждение от Бъкингамския дворец, че крал Чарлз III е възразил срещу пътуването или че е било нарушено конкретно задължително разпореждане.

 

 

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