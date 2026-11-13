Новини
Търси
Подкаст
Общество

Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал
БТА

Адвокатът на втория обвиняем Атанас Дечев оспори доказателствата и обяви, че ще обжалва задържането на клиента си

Разследващ полицай, извършил основната част от действията по разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, е починал. Това съобщи адвокат Красимир Елдъров, който защитава втория обвиняем по делото Атанас Дечев.

"Основната част от тези действия са извършени от полицейски разследващ орган – разследващ полицай, който междувременно почина, светла му памет. Това мога да ви кажа, повече няма да говоря", заяви Елдъров.

Според TrafficNews полицаят е починал в дома си, като се предполага, че причината е инфаркт. Към момента няма официално потвърждение за причината за смъртта му.

Адвокатът обяви, че ще обжалва решението на Окръжния съд в Пловдив, с което Атанас Дечев беше оставен за постоянно в ареста. Той е обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена, за което като предполагаем извършител е задържан Славчо Мегеров.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Дечев е следил жертвата и е предоставял информация за навиците и ежедневието ѝ на предполагаемия извършител.

"Имаме свидетелски показания, които потвърждават, че лицето е отговорно за поведението на убития, тоест следяло го е", заяви прокурорът.

Защитата обаче оспорва наличието на достатъчно конкретни доказателства, които да свързват Дечев с престъплението.

"Няма такива достатъчни доказателства. Самият съдия каза, че има свидетелски показания, но в тях липсва конкретика за това какво точно е извършил нашият клиент", коментира Елдъров.

Адвокатът постави под въпрос и твърденията, че клиентът му се е укривал, както и използването на определението "логистична помощ", без според него да е уточнено в какво се е изразявала тя.

Припомняме, че Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в пловдивския квартал "Христо Смирненски". По случая са задържани двама обвиняеми, а разследването продължава.

Още по темата

Съдът остави в ареста втория обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Съдът остави в ареста втория обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Съдът решава мярката на втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава мярката на втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

Почина проф. Георги Балтаджиев - доайен на пловдивската анатомична школа

Почина проф. Георги Балтаджиев - доайен на пловдивската анатомична школа

Водещи

Мексико отрече мигрантски групи да се придвижват към границата със САЩ

Мексико отрече мигрантски групи да се придвижват към границата със САЩ

  • Току-що
На живо: Исландия вкара два гола на България за пет минути

На живо: Исландия вкара два гола на България за пет минути

Трябва ли жените да синхронизират тренировките с цикъла си?

Трябва ли жените да синхронизират тренировките с цикъла си?

  • Преди 12 минути
Милен Керемедчиев: Важен е подписът на България, резервите на Радев няма да влязат в декларацията

Милен Керемедчиев: Важен е подписът на България, резервите на Радев няма да влязат в декларацията

  • Преди 16 минути
На живо: Исландия вкара на България от дузпа

На живо: Исландия вкара на България от дузпа

  • Преди 17 минути
Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Празен стадион посрещна България и Исландия в Пловдив

Празен стадион посрещна България и Исландия в Пловдив

  • Преди 31 минути
Папа Лъв XIV се завърна в Перу и отслужи литургия пред 1,5 милиона вярващи

Папа Лъв XIV се завърна в Перу и отслужи литургия пред 1,5 милиона вярващи

  • Преди 37 минути
Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

  • Преди 46 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който цената и ценността спират да се разминават

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който цената и ценността спират да се разминават

  • Преди 46 минути
Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

  • Преди 47 минути
Италия развали 64-годишна прокоба с победата срещу Франция

Италия развали 64-годишна прокоба с победата срещу Франция

  • Преди 47 минути
20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

Елин Топузаков: България е по-футболен отбор от Исландия

Елин Топузаков: България е по-футболен отбор от Исландия

  • Преди 1 час