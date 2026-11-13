Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

Разследващ полицай, извършил основната част от действията по разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, е починал. Това съобщи адвокат Красимир Елдъров, който защитава втория обвиняем по делото Атанас Дечев.

"Основната част от тези действия са извършени от полицейски разследващ орган – разследващ полицай, който междувременно почина, светла му памет. Това мога да ви кажа, повече няма да говоря", заяви Елдъров.

Според TrafficNews полицаят е починал в дома си, като се предполага, че причината е инфаркт. Към момента няма официално потвърждение за причината за смъртта му.

Адвокатът обяви, че ще обжалва решението на Окръжния съд в Пловдив, с което Атанас Дечев беше оставен за постоянно в ареста. Той е обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена, за което като предполагаем извършител е задържан Славчо Мегеров.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Дечев е следил жертвата и е предоставял информация за навиците и ежедневието ѝ на предполагаемия извършител.

"Имаме свидетелски показания, които потвърждават, че лицето е отговорно за поведението на убития, тоест следяло го е", заяви прокурорът.

Защитата обаче оспорва наличието на достатъчно конкретни доказателства, които да свързват Дечев с престъплението.

"Няма такива достатъчни доказателства. Самият съдия каза, че има свидетелски показания, но в тях липсва конкретика за това какво точно е извършил нашият клиент", коментира Елдъров.

Адвокатът постави под въпрос и твърденията, че клиентът му се е укривал, както и използването на определението "логистична помощ", без според него да е уточнено в какво се е изразявала тя.

Припомняме, че Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в пловдивския квартал "Христо Смирненски". По случая са задържани двама обвиняеми, а разследването продължава.