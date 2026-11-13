Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Възможно е задържането на втори човек по убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов да уплътнява картината, но може и да я размива. Зависи от събраната информация за втория човек. Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”, но това може да означава всичко извън натискането на спусъка. Това заяви пред БТВ адвокат Емил Рангелов.

Втори човек - Атанас Дечев, е задържан и обвинен по делото за убийството на Илиян Филипов. След като Славчо Мегеров бе задържан за престъплението близо 24 часа след случилото се, 42-годишен мъж бе задържан за помагачество.

„Вчерашният брифинг на прокуратурата не даде нова информация. Като започнат сега мерките за неотклонение – там се изнасят малко факти, но все пак са факти. Прокуратурата е категорична, че Мегеров е физическият извършител на убийството, казаха също, че са били наясно с функциите на този втори задържан, но са го издирвали“, каза криминалният журналист Стефан Миланов. „Този втори задържан има тежка криминална история, също както Мегеров. Очаквам и двамата да не дават никакви обяснения до последно“, смята Рангелов.