Тръмп: Искам да реша въпроса с Куба, преди да приключи мандатът ми

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска да разреши въпроса с Куба преди края на мандата си през януари 2029 г., предаде ДПА.

В интервю за радиоводещия Хю Хюит Тръмп беше попитан дали обмисля "освобождаването на Куба" чрез военна намеса.

"Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна", каза Тръмп.

Той определи ситуацията в Куба като тежка, без да уточни какви конкретни действия възнамерява да предприеме.

"Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте", каза Тръмп.

През последните месеци администрацията на Тръмп засили санкциите срещу Куба, задълбочавайки икономическата и енергийната криза, както и хуманитарната ситуация на острова. Куба е с население от около 9,4 милиона души.

Вашингтон настоява за икономически и политически промени в страната, както и за дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия, което американската администрация разглежда като въпрос на националната сигурност на САЩ.

Тръмп не уточни дали намерението му да "приключи с въпроса за Куба" включва военна намеса, каквато беше посочена във въпроса на радиоводещия.