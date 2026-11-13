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Тръмп: Искам да реша въпроса с Куба, преди да приключи мандатът ми

Тръмп: Искам да реша въпроса с Куба, преди да приключи мандатът ми
Снимка: AP/БТА

Американският президент определи ситуацията на острова като тежка, след като Вашингтон засили санкциите срещу Хавана и настоя за политически и икономически промени

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска да разреши въпроса с Куба преди края на мандата си през януари 2029 г., предаде ДПА.

В интервю за радиоводещия Хю Хюит Тръмп беше попитан дали обмисля "освобождаването на Куба" чрез военна намеса.

"Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна", каза Тръмп.

Той определи ситуацията в Куба като тежка, без да уточни какви конкретни действия възнамерява да предприеме.

"Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте", каза Тръмп.

През последните месеци администрацията на Тръмп засили санкциите срещу Куба, задълбочавайки икономическата и енергийната криза, както и хуманитарната ситуация на острова. Куба е с население от около 9,4 милиона души.

Вашингтон настоява за икономически и политически промени в страната, както и за дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия, което американската администрация разглежда като въпрос на националната сигурност на САЩ.

Тръмп не уточни дали намерението му да "приключи с въпроса за Куба" включва военна намеса, каквато беше посочена във въпроса на радиоводещия.

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