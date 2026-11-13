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Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър
БТА

Обявиха червен код за силен вятър за Враца

Силният вятър в София преобърна контейнери, повреди автомобили и събори огради. Има и големи паднали клони.

В София е в сила жълт код за потенциално опасно време заради силния вятър с пориви до 90-95 км в час.

Междувременно във Враца бе обявен червен код за силен вятър.

В столичния квартал Манастирски ливади-изток три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника. Контейнер за смет е издухан на улица „Иван Кирков“ и пречи на движението, предава НОВА.

На кръстовището на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков“ има разкъсан от вятъра билборд.

Съборени са строителни огради. 

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Подаден е сигнал към 112.

Оранжев код е в сила днес за областите Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково. Жълт код е обявен в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-област, София-град и Търговище.

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