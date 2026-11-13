Парламентът ще разгледа промени в Закона за Фискалния съвет

Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за Фискалния съвет и автоматични корективни механизми, внесени от Министерския съвет, според приетата програма за работа на Народното събрание.

С тях се въвежда изискването Фискалният съвет да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите в срок до пет работни дни от предоставянето ѝ, тъй като Регламент (ЕС) № 473/2013 изисква макроикономическите прогнози, на които се основават националното многогодишно фискално планиране и проектите на бюджетни планове, да бъдат изготвяни или одобрявани от независима фискална институция.

Разширяват се аналитичните функции на Съвета като се предвижда той да наблюдава и анализира спазването на числовите фискални правила и периодично да изготвя последваща безпристрастна и цялостна оценка на макроикономическите и бюджетните прогнози на министъра на финансите. Поне веднъж в рамките на своя мандат, той ще оценява последователността, съгласуваността и ефективността на бюджетната рамка.

В съответствие с реформираните европейски правила се предвижда Фискалният съвет да дава становища по макроикономическите допускания, залегнали в основата на плана за нетните разходи, съдържащ се в националния средносрочен фискално-структурен план, и да предоставя оценка на съответствието на отчетените бюджетни резултати с този план. За изпълнението на тези функции ще се приема методология, която осигурява обективност, последователност и съответствие с добрите европейски и международни практики. Оценките и становищата му нямат задължителен характер, но когато Министерският съвет и съответните министри не ги приемат, следва да се мотивират писмено и да публикуват мотивите си в срок до два месеца, е записано в законопроекта.

Предвижда се депутатите да обсъдят на второ гласуване и изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Във времето за редовен парламентарен контрол на въпроси на депутати ще отговарят министрите Наталия Ефремова, Иван Шишков, Евтим Милошев и Ива Петрова.