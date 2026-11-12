"Прогресивна България" към шефа на "Кауфланд": Колкото и да си голям, не си над закона

"Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани." Това заявиха от "Прогресивна България" в позиция, публикувана във Фейсбук, по повод острите критики на изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров срещу наложената на търговската верига глоба от близо 76 млн. евро.

Реакцията идва след изказване на Петров по време на форума за модерна търговия MORE THAN TRADE, на който той обяви, че компанията ще оспорва решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в съда.

"Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на "Кауфланд" бърка закона с беззаконието", написаха от партията.

От "Прогресивна България" защитиха действията на контролните органи и обвиниха ръководството на търговската верига, че отправя заплахи вместо аргументи.

"Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи", посочват още от политическата формация.

По-рано изпълнителният директор на "Кауфланд България" определи решението на КЗК като несъстоятелно и заяви, че компанията ще защитава правата си по съдебен ред.

"Нямаме търпение да отидем в съда и да го направим на пух и прах с юридически аргументи", заяви Петров, като се позова на оценката на юристи, разгледали акта на комисията.

Той предупреди и за възможни сериозни икономически последици от действията на държавните институции спрямо големите търговски вериги.

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз", заяви изпълнителният директор.

Припомняме, че КЗК наложи на "Кауфланд България" имуществени санкции в общ размер на близо 76 млн. евро за установени според регулатора нелоялни търговски практики спрямо доставчици.

От компанията отхвърлят заключенията на комисията и заявяват, че ще оспорват наложените санкции по законов ред.