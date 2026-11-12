Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

Правителството в Будапеща започва процедура за ратифициране на Истанбулската конвенция, обяви унгарският премиер Петер Мадяр в социалната мрежа Фейсбук, цитиран от националната агенция МТИ.

Определяйки инициативата като историческа стъпка в защита на правата на жените в Унгария, министър-председателят се ангажира със сериозно затягане на наказателното законодателство и въвеждане на ефективни мерки срещу всички прояви на домашно насилие.

В рамките на реформите ще бъде изменено и т.нар. постановление за сърдечния ритъм, което досега задължаваше жените да изслушат сърдечната дейност на плода, преди да получат разрешение за прекъсване на бременността. Мадяр посочи още, че кабинетът планира действия за преодоляване на менструалната бедност, осигуряване на свободен достъп без рецепта до хапчето за спешна контрацепция, както и засилена подкрепа за бременните жени.

Във видеообръщение към публикацията си премиерът подчерта, че властта подготвя цялостен пакет за ограничаване на насилието „в името на сигурността и достойнството на унгарските жени“. Според него новите политики ще сложат край на дългогодишното държавно бездействие и ще отговорят на „виковете за помощ на много унгарски жени, оказали се в трудни, унизителни или дори нечовешки ситуации“.

„Това, което чувахме през последните години, беше, че мястото на жената е в кухнята, че общественият живот не е за жени, че бившият министър-председател не се занимава с женски въпроси. Сякаш унгарските жени са граждани втора категория. От псевдохристиянски политици, останали в XIX век, чувахме, че единствената задача на жената е да ражда деца и че именно така тя може да изпълни женското си предназначение“, заяви Мадяр.

Той предупреди, че безразличието на институциите към пострадалите изпраща погрешен сигнал към следващите поколения, „че всичко това е нормално, че такъв е редът на света, че идеологическите окопни войни са по-важни от сигурността и дори от достойнството на жените“.

По думите на премиера „цената на бездействието“ се измерва с живота на 50 жени годишно, които загиват в Унгария вследствие на домашно насилие. Изтъквайки, че много граждани са подложени на тормоз в интимните си връзки, Мадяр увери, че кабинетът на партия ТИСА слага край на тази практика. През последните месеци правителството е работило усилено заедно с експерти и чрез широк обществен диалог, за да изготви реални решения на проблемите на жените.

Първият етап от реформата предвижда сериозни промени в наказателното право, сред които по-строг режим при издаването на ограничителни заповеди и обособяване на злоупотребата с интимни записи като самостоятелно престъпление. Законодателството ще гарантира по-силна защита на сексуалното самоопределение, като изрично ще закрепи принципа, че сексуален акт е допустим единствено при доброволното съгласие на другата страна. Освен това жертвите на домашно насилие ще се ползват със специална защита в хода на наказателните производства, добави унгарският премиер.