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Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1
Facebook/ TGR Haas F1 Team

Никола Цолов ще трябва да изчака нов шанс за титулярно място. Последната неразпределена позиция е във втория болид на Хаас.

Рейсинг Булс обяви, че Лиам Лоусън и Арвид Линдблад ще продължат да карат за отбора и през сезон 2027 във Формула 1. Така тимът от Фаенца сложи край на спекулациите около пилотския си състав. От общо 22 места на стартовата решетка официално свободно остава едно.

Решението означава, че българинът Никола Цолов ще трябва да изчака следваща възможност за титулярна позиция. Рейсинг Булс предпочете да запази досегашното си дуо. Лоусън има 89 точки през сезона, а Линдблад е с 38 в дебютната си година. Двамата помогнаха на отбора в битката при конструкторите.

Единствената неразпределена позиция е във втория болид на Хаас. Американският тим обяви привличането на бразилеца Рафаел Камара, а за мястото до него се очаква да се бори Оливър Беърман. Официалното потвърждение за Беърман се бави заради детайли около договора му с Ферари.

Скоро се очаква да стане ясно и кой ще заеме последното свободно място за сезон 2027.

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