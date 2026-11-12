Путин предложи хуманитарна мисия в Константиновка по модела на Олешки

Руският президент Владимир Путин представи днес пред специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предложението на Москва за провеждане на хуманитарна мисия в град Константиновка в Източна Украйна, предаде агенция Ройтерс.

Двамата американски представители пристигнаха в руската столица непосредствено след като вчера приключиха двудневните мирни преговори за войната в Украйна, проведени с американско посредничество в Абу Даби.

Пред Уиткоф и Къшнър руският държавен глава очерта идеята операцията в Константиновка да следва модела, приложен в края на октомври в контролирания от руските сили град Олешки – осигуряване на коридор за евакуация на цивилните и доставка на хуманитарни помощи за хората, които изберат да останат по домовете си.

В града Олешки, разположен на източния бряг на река Днепър в окупираната част на Херсонска област, около 2000 души се оказаха блокирани без достъп до храна и медикаменти, неспособни да се изтеглят заради мини и постоянни атаки с дронове. Тогава Русия и Украйна договориха временно прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и съдействието на папа Лъв XIV, като примирието действаше по план от 27 октомври до 1 ноември 2026 г.

„В Донбас има едно населено място – Константиновка, където все още има около 400 – 500 цивилни лица. Нека направим същото, което направихме в Олешки, да поканим представители на чуждестранната преса, включително американски и руски медии“, заяви Владимир Путин, цитиран от агенция ТАСС. По думите на руския президент за разминирането на района около Константиновка на руските сили ще са необходими пет дни.