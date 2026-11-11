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Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби
АР/БТА

Това съобщи ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров

Преговорите между делегациите на Украйна и Русия с посредничеството на САЩ бяха подновени днес в Абу Даби. Това съобщи ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, цитиран от Франс прес (АФП).

Срещата е нов опит за възобновяване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната, която продължава повече от четири години.

„Започваме втория ден на преговори“, написа Умеров в социалните мрежи. Той уточни, че разговорите ще започнат с тристранна среща между представители на Украйна, Русия и САЩ.

След нея украинската делегация планира да проведе отделна среща с европейските си партньори.

Киев настоява прекратяването на военните действия и предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна да предхождат обсъжданията за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

„Ние казахме, че бъдещата архитектура за сигурност трябва да бъде обсъдена едва след прекратяването на военните действия и въвеждането на гаранции за сигурност за Украйна, докато руснаците твърдят обратното“, заяви представител на украинската делегация.

От Кремъл съобщиха, че руските представители не са провеждали контакти с европейските делегации в Абу Даби и такива срещи не са предвидени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви още, че руският президент Владимир Путин е бил постоянно информиран за хода на преговорите.

 
 
 

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