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Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“
Фейсбук

На място се извършва ремонт на мостовото съоръжение

Сериозно затруднение в движението има при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“, в района на Ямбол. За това сигнализират от фейсбук групата "Пътната обстановка в България".
 
Според информацията на място се извършва ремонт на мостовото съоръжение, като едната лента е затворена и движението се регулира със светофар. Автомобилите се пропускат последователно в двете посоки.
 
На място се образуват колони от автомобили и тежкотоварни камиони. Възможно е изчакване и в двете посоки.
 
Към шофьорите се отправя апел да карат внимателно, да намалят скоростта и да спазват сигнализацията. Отправя се и призив, ако се пътува по направлението да бъде предвидено допълнително време.
 
В района на Зимница вчера станаха двете тежки верижни катастрофи с 11 жертви и около 50 ранени.

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