Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднение в движението има при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“, в района на Ямбол . За това сигнализират от фейсбук групата "Пътната обстановка в България".

Според информацията на място се извършва ремонт на мостовото съоръжение , като едната лента е затворена и движението се регулира със светофар. Автомобилите се пропускат последователно в двете посоки.

На място се образуват колони от автомобили и тежкотоварни камиони. Възможно е изчакване и в двете посоки.

Към шофьорите се отправя апел да карат внимателно, да намалят скоростта и да спазват сигнализацията. Отправя се и призив, ако се пътува по направлението да бъде предвидено допълнително време.

В района на Зимница вчера станаха двете тежки верижни катастрофи с 11 жертви и около 50 ранени.