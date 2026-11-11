Новини
Търси
Подкаст
Общество

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена
АПИ

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ

Възстановено е движението по автомагистрала (АМ) "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ.

От МВР съобщиха, че заради разлив на гориво или течност в района на 15-км на магистралата временно спират движението на тежкотоварния трафик, а лекият се пренасочва през с. Мало Бучино по АМ "Струма" в посока Перник. 

По-рано днес Таралеж също писа за голям разлив на петролни продукти на "Струма" в участъка между 30-ия и 33-ия километър. 

Още по темата

Извънредна ситуация на "Струма": Полиция обезопасява участък след разлив на гориво

Извънредна ситуация на "Струма": Полиция обезопасява участък след разлив на гориво

Активираха BG-ALERT заради тежки катастрофи на „Тракия“ – магистралата е затворена в двете посоки край Ямбол

Активираха BG-ALERT заради тежки катастрофи на „Тракия“ – магистралата е затворена в двете посоки край Ямбол

Прокуратурата предаде на ДАНС 84 преписки за "Автомагистрали", АПИ и строители

Прокуратурата предаде на ДАНС 84 преписки за "Автомагистрали", АПИ и строители

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Водещи

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

  • Преди 4 минути
Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

  • Преди 12 минути
Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

  • Преди 16 минути
Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

  • Преди 22 минути
Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

  • Преди 30 минути
Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

  • Преди 35 минути
Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

  • Преди 35 минути
Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

  • Преди 44 минути
Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

  • Преди 48 минути
Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

  • Преди 59 минути
Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

  • Преди 1 час
Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

  • Преди 1 час
Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час