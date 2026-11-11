Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала (АМ) "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ.

От МВР съобщиха, че заради разлив на гориво или течност в района на 15-км на магистралата временно спират движението на тежкотоварния трафик, а лекият се пренасочва през с. Мало Бучино по АМ "Струма" в посока Перник.

По-рано днес Таралеж също писа за голям разлив на петролни продукти на "Струма" в участъка между 30-ия и 33-ия километър.