Омбудсманът организира приемна за граждани в Монтана на 25 ноември

Омбудсманът на България Велислава Делчева и експерти от институцията организират изнесена приемна за граждани в Монтана на 25 ноември, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Приемната ще е от 12:30 ч. в сградата на Общинската администрация в зала „Стефан Стамболов“.

Гражданите могат предварително да запишат час за консултация и съдействие по въпроси, свързани с правото на собственост, социалните, пенсионните, осигурителните и здравните права, както и с потребителски казуси, включително проблеми с доставчици на електроенергия и вода, мобилни оператори и финансови институции.

Желаещите могат да се запишат на телефон 096/394 212 в Община Монтана, както и на 02/8106 955 и 0895 561 941 в приемната на омбудсмана.

От пресцентъра на омбудсмана на 10 ноември, вторник, съобщиха, че Велислава Делчева предлага да отпадне текст от законопроект за промени в Закона за здравето, предвиждащ автоматизирана система с изкуствен интелект да определя рискови решения на ТЕЛК и НЕЛК. Според омбудсмана подобен механизъм крие риск от дискриминация на хората с редки заболявания и тежки увреждания.