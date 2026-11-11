Парламентът подкрепи по-високи данъчни облекчения: 500 евро за едно дете, 1000 за две

Народното събрание прие на първо четене предложението за увеличаване на данъчните облекчения за отглеждане на деца. Според одобрените текстове новите размери се предвижда да влязат в сила от 2027 г.

Предложението предвижда данъчно облекчение в размер на 500 евро за едно дете, 1000 евро за две деца и 1500 евро за три или повече деца.

За отглеждане на дете с увреждания е предвидено данъчно облекчение в размер на 1200 евро.

Мярката е насочена към намаляване на данъчната тежест за родителите и семействата, които отглеждат деца.

Данъчното облекчение не представлява автоматично изплащана социална помощ. То се прилага чрез данъчната система при изпълнение на предвидените в закона условия.

Приетите на първо четене промени все още не са окончателни. Предстои текстовете да бъдат разгледани и гласувани на второ четене, преди да могат да станат част от действащото законодателство.

Ако бъдат окончателно одобрени, новите размери ще се прилагат съгласно условията и сроковете, определени в приетия закон.