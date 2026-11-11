ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г.

Преговарящите от Европейския парламент и държавите членки постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г. в размер на около 199,7 млрд. евро. Сред основните приоритети са повишаването на конкурентоспособността, сигурността и отбраната, както и подкрепата за Украйна. Това съобщиха АПА и ДПА след преговорите в Брюксел, продължили до ранните часове на днешния ден.

Договорената сума е малко под предложението на Европейската комисия, което възлизаше на 199,9 млрд. евро. За сравнение, бюджетът на ЕС за 2026 г. е около 190 млрд. евро.

Според държавите членки постигнатото споразумение ще осигури финансиране за вече договорените програми и ще запази възможност за реакция при непредвидени обстоятелства, включително при задълбочаване на кризите в Украйна и Близкия изток.

Предстои бюджетът да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Бюджетът за 2027 г. е последният в рамките на настоящата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021–2027 г. Общият ѝ размер е около 1,1 трилиона евро, като основната част от средствата се осигурява чрез вноските на държавите членки.

Междувременно в Брюксел продължават преговорите за следващата дългосрочна финансова рамка, която ще обхваща периода 2028–2034 г. Предложението на Европейската комисия е за бюджет от 1,826 трилиона евро. Държавите членки се стремят да постигнат споразумение до края на годината, но между тях все още има сериозни разногласия.

Австрия, Германия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Дания са сред страните, които определят предложената сума като прекалено висока.

На този фон Германия призова всички държави членки на ЕС без изключение да поемат ангажимент за покриване на очаквания финансов недостиг на Украйна през следващата година. В писмо до председателя на Европейския съвет Берлин настоява този въпрос да бъде решен, преди да започнат същинските обсъждания по следващия дългосрочен бюджет на Съюза.

Апелът на германския канцлер Фридрих Мерц предизвика реакции и сред членове на бюджетната комисия в Народното събрание.