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Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"
Официално представителство на България в Брюксел

Европейският парламент скърби заедно с България, написа Мецола

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола поднесе днес съболезнования на България заради трагедията на автомагистрала "Тракия" вчера, при която загинаха 11 души.

"Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загиналите", написа Мецола в публикация на български и английски език в социалната платформа Екс.

Знамената на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург днес са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения от България ден на траур.

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