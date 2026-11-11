Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола поднесе днес съболезнования на България заради трагедията на автомагистрала "Тракия" вчера, при която загинаха 11 души.

"Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загиналите", написа Мецола в публикация на български и английски език в социалната платформа Екс.

Знамената на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург днес са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения от България ден на траур.