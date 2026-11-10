Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Албанският външен министър Ферит Ходжа изрази съболезнования на България за жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Това съобщи албанската информационна агенция АТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Ходжа изрази съчувствие към близките на загиналите, пострадалите и българския народ.

"Дълбоко натъжени сме от трагичния инцидент в България, който отне много животи и остави десетки ранени. Нашите мисли и сърдечни съболезнования са със семействата и близките на жертвите, както и с народа и правителството на България. Искрено желаем бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сила на всички, засегнати от тази трагедия", написа албанският външен министър.

Двете тежки верижни катастрофи станаха при гъста мъгла край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. При инцидентите загинаха 12 души, близо 50 бяха ранени, а в произшествията участваха общо 86 превозни средства.

Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти на мястото на инцидента.