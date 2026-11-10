Радев: В стабилно състояние са ранените пациенти при катастрофите на „Тракия“, приети в болницата в Ямбол

Всички пациенти, пострадали при катастрофите на „Тракия“, които са настанени в болницата в Ямбол, са стабилни, заяви пред журналисти в Ямбол премиерът Румен Радев.

Премиерът заедно с министъра на здравеопазването Катя Ивкова посетиха пациентите в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“.

"Благодаря на лекарските екипи, на директора на болницата за бързите, адекватни, професионални действия", каза Радев, като добави, че всички пациенти са стабилизирани, предава БТА,

Той посочи, че ако има пациенти в критично състояние, „Спартанът“ още е на авиобаза „Безмер“, чака с екипите на Военномедицинската академия, така че да бъдат транспортирани по най-бързия начин в София. Премиерът добави, че лекарите в Ямбол са си свършили работата и към момента такава нужда няма.

"В готовност сме за спешна медицинска помощ по въздуха, в момента, в който ни информират директорите на лечебни заведения, че имат нужда от такава", каза и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Заместник-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев каза, че лекарите са работили в екип и благодари на колегите си. Вълчев добави, че 15 пациенти са били транспортирани до болницата в Ямбол, трима са отказали да останат, трима са транспортирани в лечебни заведения в Бургас и Сливен, а един е починал.

Премиерът Радев призова към смиреност и сдържаност.

"Трагедията е голяма, емоциите понякога вземат връх, но призовавам и ние, като управляващи, и опозицията за повече смирение и да не се извличат политически дивиденти на тази голяма трагедия", каза премиерът.

"Правим всичко възможно и като организация, и като пълна мобилизация на спасителни екипи, на лекарски екипи, така че на хората да се окаже цялата необходима първа помощ", добави той.

Премиерът подчерта и че е крайно време да бъде завършена новата сграда на болницата в Ямбол.

"Следващата година очакваме да бъде завършена, осигурили сме необходимите средства, защото повече от 40 години жителите на Ямбол и областта нямат достъп до по-нова и модерна инфраструктура", подчерта министър Катя Ивкова.