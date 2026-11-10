ГЕРБ иска оставката на премиера и министрите, отговорни за трагедията на АМ "Тракия"

ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, отговорни за трагедията на магистрала "Тракия", съобщи Даниел Митов на брифинг в парламента.

В днешния ден на национална трагедия ни се иска първо да изразим съболезнования на близките на загиналите на магистрала „Тракия“, каза още Митов.

Две тежки верижни катастрофи станаха в днешния ден при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. По последни данни на министерството на здравеопазването 11 души са загинали, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

"Участъкът от магистралата не е бил обработен", каза депутатът от ГЕРБ Николай Нанков, цитиран от БТА.