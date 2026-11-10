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Марек Дупница остана без треньор

Марек Дупница остана без треньор
БТА

Втородивизионният тим обяви раздяла с Анжело Кючуков

Анжело Кючуков вече не е старши треньор на Марек Дупница. Наставникът, който е сред емблематичните фигури в историята на клуба, напуска поста си след поредния период начело на втородивизионния тим. Кючуков застана начело на дупничани през март 2026 г., след като Танчо Калпаков подаде оставка. Тогава ръководството на Марек му гласува доверие с надеждата да стабилизира отбора и да му помогне в борбата за оцеляване във Втора лига.

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„Ръководството на клуба и председателят на УС Ивайло Паргов изразяват своята изключителна благодарност към Анжело Кючуков за всеотдайността, професионализма и свършената работа през периода, в който беше начело на представителния отбор", пишат от Марек в социалните мрежи. 

Кючуков обаче остава част от семейството на Марек. Той ще се завърне към работата си в детско-юношеската школа на клуба, където ще продължи да предава своя опит и знания на младите футболни таланти.

 

Над 300 мача за Марек

Кючуков е една от най-разпознаваемите фигури в историята на дупнишкия футбол. Той има над 300 мача с екипа на Марек, като през годините на няколко пъти е заставал начело на отбора. Играл е още за Миньор Перник, Левски Кюстендил и Локомотив Пловдив.

 

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