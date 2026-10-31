Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига
Facebook/ Черноморец 1919

"Акулите" се наложиха над Несебър

Черноморец Бургас спечели морското дерби с Несебър и се наложи с 2:1 като гост в среща, която в по-голямата си част беше равностойна. С победата си в срещата от 14-ия кръг „акулите“ събират 28 точки и се изравниха с досегашния лидер ЦСКА II.

Несебърлии, които имаха добър старт, но сега са на 13-о място във втора лига, откриха резултата. Кристиан Парашкевов, който е юноша на бургазлии, вкара от дузпа в 9-ата минута.

След почивката гостите вдигнаха оборотите и създадоха доста опасни атаки, но стигнаха до успеха с два идентични гола. Живко Петков вкара идентични голове с глава в 76-ата и в 79-ата минути.

Още по темата

"Ботев" вкара четири на "Черноморец" и записа шеста поредна победа

"Ботев" вкара четири на "Черноморец" и записа шеста поредна победа

Владимир Манчев дебютира с равенство начело на Вихрен

Владимир Манчев дебютира с равенство начело на Вихрен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Водещи

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

  • Преди 7 минути
САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

  • Преди 10 минути
Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

  • Преди 10 минути
Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

  • Преди 26 минути
Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

  • Преди 34 минути
Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

  • Преди 37 минути
Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

  • Преди 42 минути
Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

  • Преди 43 минути
Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

  • Преди 52 минути
Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

  • Преди 1 час
Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

  • Преди 1 час
Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

  • Преди 1 час
Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

  • Преди 1 час
Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

  • Преди 1 час