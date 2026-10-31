Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Черноморец Бургас спечели морското дерби с Несебър и се наложи с 2:1 като гост в среща, която в по-голямата си част беше равностойна. С победата си в срещата от 14-ия кръг „акулите“ събират 28 точки и се изравниха с досегашния лидер ЦСКА II.

Несебърлии, които имаха добър старт, но сега са на 13-о място във втора лига, откриха резултата. Кристиан Парашкевов, който е юноша на бургазлии, вкара от дузпа в 9-ата минута.

След почивката гостите вдигнаха оборотите и създадоха доста опасни атаки, но стигнаха до успеха с два идентични гола. Живко Петков вкара идентични голове с глава в 76-ата и в 79-ата минути.