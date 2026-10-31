Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Международният ден на Черно море се отбелязва днес с акцент върху опазването на природното му богатство и общата отговорност за състоянието на морската среда. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалния си сайт.

Тази година се навършват 30 години от подписването на Стратегическия план за действие за опазване и възстановяване на Черно море. Документът поставя основата на съвместните усилия на шестте черноморски държави - България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция. С него се надгражда сътрудничеството, започнало с подписването на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване в Букурещ през 1992 г.

Черно море се отличава с богато биологично разнообразие и има съществено значение за живота и развитието на крайбрежните общности. В морските води и крайбрежните екосистеми обитават множество растителни и животински видове, а ресурсите му подпомагат икономиката, туризма и поминъка на милиони хора. Това допълниха от МОСВ.

В същото време морето е сред най-уязвимите екосистеми. Върху екологичното му равновесие оказват натиск замърсяването с отпадъци и пластмаси, замърсителите, пренасяни от реките, прекомерният риболов и увреждането на естествените местообитания. Възстановяването му се затруднява и от специфичното географско положение на Черно море, както и от ограничения водообмен с други морета.

Опазването на Черно море е сред основните приоритети на екологичната политика на България. В тази посока Министерството на околната среда и водите осъществява мониторинг на качеството на водите, предприема мерки за ограничаване на замърсяването и защита на биологичното разнообразие, както и изпълнява националните и международните ангажименти на страната.

Три десетилетия след приемането на Стратегическия план за действие неговото послание остава актуално - бъдещето на Черно море зависи от съвместните усилия на държавите и отговорното използване на морските ресурси. Развитието на крайбрежните райони, туризма, корабоплаването и морската икономика трябва да върви успоредно с опазването на природата.

Черно море е общо природно богатство, а усилията за опазването му днес са инвестиция в бъдещето на морето и в качеството на живот на следващите поколения. Това допълниха от МОСВ.

Сигурността в Черноморския регион не трябва да се ограничава до геополитическите и военните рискове, а да обхваща и опазването на морската среда, устойчивостта на крайбрежните общности, икономическото развитие и технологичната независимост. Около тази позиция се обединиха участниците във втория международен форум „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“, проведен преди ден в Международния конгресен център в Бургас.