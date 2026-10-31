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Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност
БТА

Предлага по-добра комуникация със съдийската общност, пряк контакт със съдилищата и приемни часове за всички магистрати

Като кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Веселка Златева-Кожухарова - административен ръководител на Административния съд в Пазарджик, заяви готовност да работи за укрепването на съдебната система и утвърждаването на съвета като гарант за независимостта на магистратите и предвидимото им професионално развитие, предава БТА.

В професионалната си дейност Златева-Кожухарова е участвала в над 130 обучения, семинари и конференции, както и в работни групи към ВСС и Министерството на правосъдието по въпроси, свързани със съдебната медиация, заповедното производство и възстановителното правосъдие.

В концепцията си Златева-Кожухарова предлага мерки за подобряване на комуникацията между ВСС и съдийската общност. Сред тях са създаването на специален електронен адрес, на който съдиите да изпращат въпросите си, и система за проследяване на отговорите. Тя предлага и определени членове на Съдийската колегия да поддържат пряка връзка със съдилищата и да се запознават на място с кадровите, организационните и материалните им проблеми.

Като друга мярка кандидатът посочва въвеждането на приемни часове за членовете на Съдийската колегия, отворени за всички съдии, а не само за административните ръководители.

Златева-Кожухарова заяви, че ще работи за изпълнението на заложените в концепцията ѝ приоритети, като ще отстоява независима преценка, последователни позиции и отговорност към гласуваното ѝ доверие.

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