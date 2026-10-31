Лицето на стара София: Пет сгради с история, която заслужава да бъде разказана

София е град на пластове. Зад шумните булеварди, модерните сгради и забързаното ежедневие се крият архитектурни свидетели на една сравнително кратка, но изключително наситена история. След Освобождението през 1878 г. и обявяването на София за столица на България през 1879 г. градът започва да се променя с впечатляваща скорост. Появяват се нови обществени сгради, институции и културни пространства, които трябва да дадат облик на младата европейска столица. За тяхното създаване са привлечени архитекти от Виена, Прага и други европейски градове, но и талантливи български творци, оставили трайна следа в облика на града.

Днес част от тези постройки продължават да бъдат сред най-разпознаваемите символи на София. Ето пет от тях, чиито истории заслужават да бъдат разказани.

Народният театър „Иван Вазов“ - сцената на българската култура

Едва ли има по-разпознаваема културна сграда в София от Народния театър „Иван Вазов“. С елегантната си фасада, внушителните колони и характерните червени акценти той е не просто архитектурна забележителност, а място, което повече от век събира поколения българи около театралното изкуство.

Историята му започва в края на XIX век, когато необходимостта от представителна сграда за националния театър става все по-осезаема. През 1898 г. Народното събрание взема решение за създаване на специален фонд за строителството, а проектът е поверен на известното виенско архитектурно бюро „Фелнер и Хелмер“ - автор на десетки театрални сгради в Европа.

Строителството започва през 1904 г., а тържественото откриване се състои на 3 януари 1907 г. Първоначалният проект е решен в бароков стил и впечатлява с представителния си облик. Любопитен исторически момент е, че откриването предизвиква студентски протест. Част от студентите освиркват княз Фердинанд, тъй като смятат, че събитието е придобило прекалено дворцов характер.

През 1923 г. пожар унищожава сцената и голяма част от салона. Възстановяването е поверено на германския архитект Мартин Дюлфер, който придава на сградата обновен неокласически облик. Така театърът получава втори живот и продължава да бъде едно от най-важните културни пространства в страната.

Централната минерална баня – когато архитектурата среща природното богатство на София

Днес сградата на Централната минерална баня е дом на Регионалния исторически музей – София, но историята ѝ е тясно свързана с едно от най-големите природни богатства на града – минералната вода.

Още от древността минералните извори в района са използвани за къпане и лечение. След Освобождението идеята за изграждането на модерна обществена баня постепенно се превръща в реален проект. През 1889 г. е проведен международен архитектурен конкурс, спечелен от австрийския архитект Емил фон Фьорстер. Първоначалните планове обаче се променят, а днешният облик на сградата се оформя по-късно.

Основният проект е разработен от архитектите Петко Момчилов и Фридрих Грюнангер. Строителството започва през 1906 г. и приключва през 1913 г. Особено интересен е приносът на художника Харалампи Тачев, който създава декоративните фасадни фризове с растителни и геометрични мотиви.

Сградата е впечатляващ пример за съчетание на сецесионови влияния и елементи от традиционната българска архитектура. Цветните керамични орнаменти, декоративните детайли и сложната композиция на покривите я превръщат в нещо много повече от функционална обществена постройка.

Минералната баня е официално открита през 1913 г. и десетилетия наред е сред любимите места на софиянци. Тя напомня за времето, когато минералните извори са били не просто природна даденост, а част от ежедневната култура и социалния живот на столицата.

Софийският университет - архитектурният дом на знанието

Сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е един от най-внушителните архитектурни символи на столицата. Разположена на булевард „Цар Освободител“, тя носи историята на българското образование и амбицията на следосвобожденска България да изгради модерна университетска институция.

Особено важна роля за създаването ѝ имат братята Евлоги и Христо Георгиеви. Двамата заможни български търговци завещават шест милиона лева за построяването на университетска сграда - изключително щедро дарение за времето си.

През 1906 г. е проведен международен архитектурен конкурс. Реализацията на проекта преминава през няколко етапа, а сред архитектите, свързани с първоначалната сграда, са А. Бреансон, Никола Лазаров, Георги Ненов и Йордан Миланов. Именно Йордан Миланов има ключова роля за окончателния проект и ръководството на строителството.

Ректоратът е изграден между 1907 и 1920 г. и впечатлява с монументалната си композиция, представителната фасада и скулптурната украса. Особено характерни са двете бронзови фигури на братята дарители, разположени пред централния вход. Тяхното присъствие превръща сградата и в своеобразен паметник на благотворителността и обществената отговорност.

Университетският комплекс е разширяван през следващите десетилетия, но първоначалният Ректорат остава един от най-красивите примери за монументална обществена архитектура в София.

Централният военен клуб – светският салон на стара София

Сред най-красивите исторически сгради в центъра на София безспорно е Централният военен клуб. Разположен на булевард „Цар Освободител“, в непосредствена близост до Народното събрание, той е архитектурен символ на времето, когато столицата активно изгражда своя нов обществен и културен живот.

Строителството започва през 1895 г. по проект на чешкия архитект Антонин Колар. Впоследствие работата е продължена и завършена с участието на българския архитект Никола Лазаров и Фридрих Грюнангер. Сградата придобива окончателния си представителен вид през 1907 г.

Архитектурата ѝ е вдъхновена от неоренесанса и се отличава с богата фасадна пластика, симетрична композиция и впечатляващи интериори. Вътрешната украса включва декоративни орнаменти, кристални полилеи, огледала и изящни детайли, които създават усещане за аристократична атмосфера.

Военният клуб обаче не е бил просто място за събирания на военните среди. Още от първите години след създаването си той се превръща в един от основните културни центрове на столицата. Тук се организират балове, концерти, литературни четения и тържествени събития. Сградата има значение и за развитието на българския театър и оперно дело.

В продължение на десетилетия Военният клуб е сред най-представителните светски пространства в София – място, където се срещат военният, политическият и културният елит на страната.