Йовичевич: Имахме план за мача и го направихме лесен

Треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич беше доволен от победата с 3:0 над Локомотив Пловдив като гост. Той сподели, че отборът му си е направил мача лесен.

"Беше важно да спечелим три точки. Те имат същата стойност като мачовете с ЦСКА и Левски. Трябва да уважаваме това да победим, да продължаваме здраво и да се развиваме", започна Йовичевич.

"Можем да разделим този мач на две полувремена. След почивката е това, което аз искам от моя отбор - да имаме кураж, да влизаме в единоборства, да откриваме празните пространства. Не е лесно тук, но ние го направихме лесно, защото имахме план за мача. Дисциплината е важна. Трябва да вярваме в процеса, по който сме тръгнали. Тренираш повече и изиграваш мача. Тренировъчният процес е много важен. Това, което предложиш, е това, което получаваш", продължи той.

"Имаме много футболисти, които в процес на мачовете влизат в тях. Ерик Маркус и Кайо Видал не са играли достатъчно. Моята работа е да направя баланса физически за тези футболисти и да израстваме тактически. Аз съм нов човек за голяма част от тези футболисти. Физически сме далеч от това, което искам", завърши треньорът на Лудогорец.