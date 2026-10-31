Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Катастрофа затруднява движението по автомагистрала "Хемус" в посока Варна, в района на село Врачеш.Заради пътнотранспортното произшествие трафикът временно се осъществява само в активната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от БТА.

На място движението се регулира от екип на "Пътна полиция", който следи за безопасното преминаване на автомобилите през засегнатия участък.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват указанията на полицейските служители.

Към момента няма официална информация за пострадали при катастрофата, както и за причините за възникването ѝ. Не се съобщава и кога се очаква да бъде възстановено нормалното движение в участъка.

Междувременно по-рано през деня е имало и друго временно ограничение по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна.

В участъка между 350-ия и 359-ия километър, в района на село Царев брод - Каспичан, движението се е осъществявало с последователно преминаване от една лента в друга заради частични асфалтови дейности.

Шофьорите, които пътуват по автомагистралата, трябва да следят актуалната пътна обстановка и да бъдат особено внимателни при преминаване през участъците с временна организация на движението.