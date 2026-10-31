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Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове
Снимка: БТА

Атина е регистрирала общо 15 нарушения на правилата за въздушно движение в района на отговорност на атинския FIR, като са отчетени и две въздушни конфронтации

Турски военни самолети са извършили 13 нарушения на гръцкото въздушно пространство и 15 нарушения на правилата за въздушно движение в района на атинския FIR през вчерашния ден. Инцидентите са регистрирани в североизточната, централната и югоизточната част на Егейско море.

Общо девет турски самолета са били засечени в района - формация от два изтребителя F-16 и седем машини, действащи самостоятелно. Сред тях са един самолет CN-235, един ATR-72 и пет безпилотни летателни апарата.

От двата въоръжени изтребителя F-16 са отчетени две нарушения на правилата за въздушно движение. Други два самолета са извършили по едно нарушение, а петте дрона са отговорни за останалите 11 нарушения на въздушното движение и за всичките 13 нарушения на гръцкото въздушно пространство.

По време на инцидентите са регистрирани и две въздушни конфронтации между гръцки и турски самолети. Според информацията турските машини са били разпознати и прихванати от гръцките военновъздушни сили в съответствие с международните правила и установената практика.

 

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