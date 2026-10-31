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Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Българският национал вече е най-резултатният баскетболист на гръцкия гранд в европейските клубни турнири

Александър Везенков продължава да пише история с екипа на Олимпиакос. След като през миналия сезон отборът му спечели Евролигата, а самият той стана MVP на турнира, сега българският национал влезе с още едно постижение в историята на гръцкия гранд.

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа в Евролигата

Везенков се превърна в най-резултатния играч в историята на Олимпиакос в европейските клубни турнири. Той задмина местната легенда Василис Спанулис. Българската суперзвезда отбеляза 23 точки при победата над Олимпия Милано с 84-78 и оглави престижната класация. 

Везенков вече има 3553 точки с екипа на „червено-белите“ в Европа - с една повече от легендарния грък. Третото място заема Йоргос Принтезис с 3380 точки, следван от Костас Папаниколау с 2732. Петицата допълва Никола Милутинов с 1926 точки

Така българинът записа поредно забележително постижение с гръцкия гранд и излезе начело на класация, събрала някои от най-големите имена в клубната история.

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