Везенков блесна с 25 точки при драма на Олимпиакос в Барселона

Александър Везенков изигра един от най-силните си мачове от началото на сезона и помогна на Олимпиакос да победи Барселона със 105:100 след продължение в среща от шестия кръг на Евролигата.

Българският баскетболист остана на паркета малко повече от 30 минути и завърши с 25 точки, шест борби и една асистенция. Силното му представяне беше наблюдавано от трибуните на „Палау Блауграна“ от мениджъра на Манчестър Сити и бивш треньор на Барселона и Байерн Мюнхен Пеп Гуардиола.

Другият български национал в състава на европейския шампион Коди Милър-Макинтайър също имаше сериозен принос за успеха. Той записа 17 точки, три борби и четири асистенции за 32 минути игра.

Барселона поведе с 30:26 след първата четвърт, но Олимпиакос отговори мощно и до почивката обърна резултата до 57:47. Гостите запазиха аванса си и през третата част, но каталунците наваксаха пасив от 11 точки в заключителните минути и изпратиха срещата в продължение при 92:92.

В допълнителните пет минути Олимпиакос отново намери по-добрия ритъм и наложи волята си. Гръцкият гранд стигна до петата си победа от шест мача и заема третото място в класирането, докато Барселона е с баланс 3:3.

Най-резултатен за домакините беше Тайрийз Мартин със 17 точки, седем борби и две асистенции за 26 минути.

В друга среща от вечерта Панатинайкос допусна първата си загуба за сезона, след като отстъпи с 81:91 на Апоел Тел Авив в Атина. Въпреки поражението тимът на Желко Обрадович остава начело с баланс 5:1, а израелският състав вече има четири победи и две загуби.