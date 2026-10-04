Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа
Двамата български национали бяха сред най-силните при успеха със 78:68 над Ираклис
Олимпиакос започна с победа новия сезон в гръцкото първенство. Отборът на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър спечели гостуването си на Ираклис в Солун със 78:68.
Началото беше трудно за гранда от Пирея, който изоставаше с десет точки след първата четвърт. Баскетболистите на Йоргос Барцокас обаче отговориха с мощна втора част, спечелена с 31:11, и обърнаха развитието на срещата.
Везенков беше най-резултатен за Олимпиакос с 14 точки.
Милър-Макинтайър също направи силен мач и завърши с 12 точки, 9 борби и 6 асистенции.
Следващото изпитание за Олимпиакос е домакинство на Анадолу Ефес в Евролигата. След това „червено-белите“ ще приемат Колосос Родос в гръцкото първенство.