Срещата между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин имаше най-вече всичко символично значение, а очакванията на експертните среди за конкретни практически резултати бяха ниски, каза международният анализатор и експерт към Института за икономическа политика Мариана Трифонова.

По думите ѝ е важно да се направи разграничение между засиления обществен и медиен интерес към срещата и реалистичните очаквания на експертите.

„Експертните среди бяха доста по-прагматични и може би нямаха толкова високи очаквания за практически резултати от срещата, тъй като тя имаше по-скоро символно значение и за тримата лидери“, обясни Трифонова.

По думите й съществуват сериозни различия в позициите на трите държави, като Китай и Русия споделят обща визия за нов световен ред, докато Съединените щати и Доналд Тръмп декларират желание за промяна, но тя не съвпада непременно с вижданията на Си Дзинпин и Владимир Путин.

„Това, което те постигнаха, е една декларация с четири точки, която звучи доста общо. Да, ние сме за световен мир“, обобщи международният анализатор.

По думите ѝ самият факт, че тримата лидери са се срещнали и продължават диалога, може да бъде определен като положителен сигнал.

„Ако изберем един по-позитивен поглед на ситуацията, самият факт, че са се срещнали, че разговарят, че диалогът продължава, е позитивен сигнал и наистина ни помага да се отдалечим от пропастта“, посочи тя.

По думите й Китай няма особен интерес към поемането на конкретни ангажименти в тази посока на този етап, тъй като ядреният му арсенал е значително по-малък от този на другите две държави.

„Тоест или трябва да се върви в посока, в която САЩ и Русия драстично и с бързи темпове да намаляват своя арсенал за сметка на Китай, който не е съгласен към този момент да поема ангажимент за ограничаване на разпространението на ядрени оръжия, или трябва темата да остане в ситуация на диалог“, обясни Трифонова.

Тя подчерта, че позициите на Си Дзинпин и Доналд Тръмп по въпроса се различават съществено. Докато и двамата смятат, че е важно да се разговаря за ограничаване на ядрените оръжия, китайският лидер говори за пълната им забрана.

По думите ѝ продължават да съществуват сериозни различия между европейските партньори на Украйна, самата Украйна и позицията на Москва.