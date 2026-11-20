Жители на пета част на столичния квартал "Дружба 2" излязоха на втори протест срещу "Топлофикация София" заради липсата на парно и топла вода от 28 август и многократното отлагане на сроковете за възстановяване на услугата.

Протестиращите блокираха кръстовището на улиците "Димитър Пешев" и "Обиколна", като преминаваха по пешеходните пътеки. Движението на автомобили беше спряно, но превозните средства на градския транспорт бяха пропускани.

На протеста присъства и кметът на район "Искър" Петко Краев.

Причината за прекъснатото топлоподаване е мащабен ремонт на топлопреносната мрежа в района. Първоначално "Топлофикация София" обяви, че услугата ще бъде възстановена на 2 ноември, но срокът беше отлаган многократно. Последната обявена дата е 30 ноември.

При предишния протест жителите заявиха намерение да блокират и булевард "Цариградско шосе" в района на "Горублянско ханче", но Столичната община не разреши подобна блокада.

Недоволството в "Дружба 2" е част от продължаващите проблеми с топлоподаването в София, след като поредица от аварии оставиха без отопление и топла вода домакинства в различни столични квартали.