Бюджетът за 2027 г. може да предизвика обществено напрежение, но истинските протести ще започнат, когато хората усетят финансовите затруднения в ежедневието си. Това заяви политологът доц. Татяна Буруджиева пред NOVA NEWS.

Според нея напрежението около държавните финанси ще се засили заради противоположните позиции на синдикатите и работодателите, както и заради очакванията на гражданите. Тя прогнозира, че Асен Василев също ще се включи активно в дебатите.

"Това е неговата тема, неговият терен", коментира Буруджиева.

Политологът призова управляващите да обяснят защо държавата поема нови заеми, колко ще струва обслужването им и какво се е случило със средствата, предвидени като буфер за валутния борд.

Буруджиева коментира и избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС), който според нея е породил съмнения за нова политическа "сглобка".

Тя отбеляза, че повечето от избраните членове са получили широка парламентарна подкрепа, но все още липсва яснота каква съдебна реформа възнамерява да проведе "Прогресивна България".

"Всичко опираше до смяната на личности", заяви политологът, като подчерта, че не са представени ясни критерии за избора на следващия главен прокурор и конкретните промени в работата на прокуратурата.

Според нея поведението на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" също повдига въпроси. Буруджиева допусна, че при осигуряването на подкрепа за кандидатите за ВСС може да са водени отделни разговори с двете формации при различни условия.

"Нямаме представа какво става и това е един от големите проблеми на всяко управление", посочи тя.

Буруджиева подчерта, че управляващите трябва да обяснят на обществото как са постигнали широкото парламентарно мнозинство и около какви конкретни цели са се обединили политическите сили, подкрепили новия състав на ВСС.