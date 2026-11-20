Полският премиер Доналд Туск определи като вероятна умишлена провокация падането на две руски ракети и един дрон на територията на Полша. Според него инцидентът може да е бил предварително планиран, за да съвпадне с началото на военните учения на „Коалицията на желаещите“, предаде Асошиейтед прес.

По-рано министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че през нощта три обекта са нарушили полското въздушно пространство и са паднали на територията на страната. По първоначални данни става дума за две ракети и един безпилотен летателен апарат.

„В единия случай става дума за ракета Х-101. При втория също е възможно да е ракета, а третият обект най-вероятно е дрон с реактивен двигател“, поясни министърът.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди нарушенията на полското въздушно пространство. Той съобщи, че в отговор на инцидента са били вдигнати по тревога самолети на Алианса.

„Тези инциденти са очевидно опасни и са последица от продължаващата руска война срещу Украйна“, написа Рюте в социалната мрежа Екс след телефонен разговор с полския премиер.

Междувременно вътрешният министър Марчин Кервински съобщи, че полските власти извършват проверки на три места – в Рудник над Санем и Молодич в Подкарпатско воеводство и в Нови Липовец в Любелско воеводство.

Инцидентът е станал на фона на поредната мащабна руска въздушна атака срещу Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, сред които 27 балистични. При нападенията са загинали осем души, а 30 са били ранени.

В Киев са регистрирани щети по три моста над река Днепър, както и по други обекти от инфраструктурата.

Един от районите, в които са открити отломки, е близо до село Нови Липовец, на около 60 километра от границата с Украйна. По информация на Полската агенция по печата училищата в района са преустановили занятията си.

Публикувани кадри от мобилни телефони и охранителни камери показват експлозия и ярка светлина в гориста местност. В района са забелязани военни хеликоптери и спасителни екипи, а полицията е поставила временни заграждения.

Особено внимание привлича близостта на района до мястото, където се провеждат мащабни военни маневри с участието на европейски сили. В тях участват хиляди военнослужещи, които се подготвят за евентуална бъдеща мисия в Украйна след края на войната.

Туск подчерта, че нарушенията на полското въздушно пространство не изглеждат случайни.

„Знаем, че обектите, паднали на полска територия, са дошли от Русия. Това е оценка не само на Полша, но и на нашите международни партньори, включително съюзниците ни от НАТО. Изглежда, че става дума за умишлена провокация“, заяви премиерът.

Военнослужещи от 11 държави участват в ученията в Полша

Двуседмичните военни маневри „Коалиция 26.2“ започнаха на 9 ноември, като Полша е основната страна домакин.

Франция и Великобритания ръководят Многонационалните сили за Украйна – инициатива в рамките на „Коалицията на желаещите“, която обединява държави, подкрепящи Киев.

В ученията участват около 2800 военнослужещи от Белгия, Великобритания, Германия, Естония, Испания, Литва, Нидерландия, Франция и Швеция. Полша осигурява логистичната подкрепа.

Турция също се включва в маневрите, но без да изпраща сухопътни сили на полска територия. Нейни военноморски сили провеждат учения в Истанбул, свързани с разминирането и осигуряването на безопасно корабоплаване до украинските пристанища.

Ученията се провеждат след срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че маневрите показват готовността на коалицията, съвместно със САЩ, да допринесе за гарантирането на мира.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че в Полша са разположени 1100 френски военнослужещи. По време на ученията се отработват сухопътни, въздушни и морски операции.

По думите на британския бригаден генерал Кембъл Клоуз подготовката за маневрите е продължила около година. Той подчерта, че целта им е да се провери способността за бързо разполагане на военни сили, като определи участващите подразделения като отбранителни.