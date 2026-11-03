Доналд Туск обвини Русия, че подклажда нестабилност в Полша

Полският премиер Доналд Туск обвини Русия, че се опитва да подклажда „нестабилност“ в страната, като се намесва в спора между неговото правителство и президента относно Конституционния трибунал, предава Ройтерс.

Кризата около назначаването на съдии в Конституционния съд на Полша през уикенда прерасна в открита конфронтация, изостряйки тлеещия конфликт между националиста президент Карол Навроцки и проевропейското правителство на Туск. Напрежението ескалира миналата седмица, когато ръководителят на Конституционния трибунал, съюзник на националистите на Навроцки, беше временно отстранен от длъжност, което предизвика протести на граждани пред сградата на съда в негова подкрепа.

Руски политици, включително заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, определиха действията на кабинета на Туск в този спор като „преврат“.

„Наблюдаваме активност от страна на Русия и проруски политици - както в международен план, така и вътре в страната, фокусирана върху нашата кауза, която е защитата на Конституционния трибунал срещу агресивното поведение на политиците и провокираните от тях демонстранти“, заяви Туск по време на правителствено заседание.

„Всички сме запознати с руския метод за намеса във вътрешни конфликти. Днес сме свидетели на напрежение, провокирано от руснаците, независимо дали във връзка с междинните избори (в САЩ), или чрез подхранване на чувство за нестабилност (в Полша), стъпвайки върху агресивното поведение на опозиционните политици и президента“, допълни той.

Въпреки ожесточеното си лично и политическо съперничество, както Туск, така и Навроцки са дългогодишни критици на Русия, особено след инвазията в Украйна през 2022 г., и подкрепят увеличаването на разходите за отбрана пред лицето на заплахите от страна на Москва за европейската сигурност, припомня агенцията.