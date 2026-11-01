ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

Конституционната криза в Полша навлезе в опасна фаза през уикенда, след като премиерът Доналд Туск обвини президента Карол Навроцки и консервативната опозиция в подкопаване на върховенството на закона. В същото време Европейската комисия застана зад авторитета на парламента да назначава съдии в Конституционния трибунал на страната, пише Turkey Today.

Конфронтацията избухна в петък, след като на уебсайта на трибунала се появи съобщение за отстраняването на неговия председател Богдан Свечковски и заместник-председателя Бартломей Сохански. Това отпуши вълна от протести, полицейска намеса и взаимни обвинения за това кой контролира законно институцията.

В изявление за „Евронюз“ неназован говорител на Европейската комисия подчерта, че Брюксел следи отблизо спора. От ЕК напомниха, че полските власти са длъжни да осигурят функционирането на трибунала в съответствие с конституцията и решенията на Съда на ЕС. Комисията изрично посочи правото на Сейма (долната камара на парламента) да назначава нови съдии, позовавайки се и на решение на Европейския съд по правата на човека от 5 май, изискващо избраните през март съдии да встъпят в длъжност.

В телевизионно обръщение в събота вечерта премиерът Доналд Туск защити съдиите, които се опитват да поемат контрола над съда, и обвини опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) и президента Навроцки в опит за преврат срещу конституционния ред.

„Атаката срещу Конституционния трибунал е поредният етап от процеса по унищожаване на правовата държава в Полша от страна на ПиС“, заяви Туск, като прехвърли вината и върху Навроцки, и върху бившия президент Анджей Дуда. Премиерът е категоричен, че парламентът законно е назначил нови съдии след изтичането на мандатите на членовете, избрани по време на управлението на ПиС (2015–2023 г.). Президента Навроцки обаче отказа по-рано тази година да приеме клетвите на част от новите съдии, оставяйки статута им висящ.

Президентът отхвърли тази интерпретация, определяйки събитията от петък като „насилствено превземане на конституционен държавен орган“.

Непосредственият раздор започна около 18:00 ч. местно време в петък, когато на сайта на трибунала бе публикувана заповедта за отстраняването на Свечковски и Сохански. Веднага след това най-старшият съдия Анна Корвин-Пьотровска пое административното управление на съда.

Официалният профил на трибунала в социалната мрежа X обаче, който остана под контрола на старото ръководство, веднага контрира, че сайтът е бил незаконно превзет, а действията представляват „преврат“.

Пред сградата на съда се стигна до демонстрации, в които се включиха лидерът на ПиС Ярослав Качински и бившият премиер Матеуш Моравецки. Полицията отцепи района с жива верига, след като Корвин-Пьотровска предупреди за заплахи срещу магистрати. Трима души бяха арестувани, след как протестиращи прескочиха оградата и замеряха полицаите с предмети.

Държавният глава Карол Навроцки, който по това време летеше на официално посещение в Сенегал, спешно отмени визитата си и обърна самолета си над Испания. Полетът му обратно към Варшава бе следен на живо от над 1 милион души в платформата Flightradar24.

След кацането си в столицата в петък късно вечерта, Навроцки проведе спешна среща с председателя на Върховния съд, а малко преди 1:00 ч. след полунощ в събота влезе лично в сградата на Конституционния трибунал. Излъчени видеокадри от сблъсъка вътре показаха как президентът се конфронтира с Корвин-Пьотровска и новите съдии с думите: „Вие не сте съдии от Конституционния трибунал“.

Навроцки остана в сградата до ранните часове на деня и по-късно обяви ситуацията за заплаха за вътрешната сигурност, свиквайки извънредни консултации с парламентарните групи. Кризата вече разтърси и дипломатическия корпус на страната – полските посланици в Пекин (Якуб Кумох) и Букурещ ( Павел Солох) подадоха оставки в знак на протест срещу случващото се във Варшава.